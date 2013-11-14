Fitch знизив рейтинги 9 українських банків

Про це йдеться в повідомленні Fitch, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Fitch Ratings знизив довгострокові кредитні рейтинги емітентів в іноземній валюті для «Державного експортно-імпортного банку» («Укрексімбанку»), Державного «Ощадбанку», «ПриватБанку», «Укрсиббанку», «Укрсоцбанку», «VTB Банку», «ProCredit Банку», банку «Pravex», банку «Credit Agricole» до рівня «В-» із «В» із негативним прогнозом за довгостроковими рейтингами», - йдеться в повідомленні.

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Водночас Fitch переглянув прогноз за рейтингами «Альфа-банку» та банку «Південний» до негативного зі стабільного.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Fitch Ratings знизив суверенний довгостроковий рейтинг України й рейтинг дефолту емітента в національній валюті до рівня «В-» із «В» із негативним прогнозом. Крім того, було знижено рейтинг евробондов України до рівня «В-» із «В». Потім агентство знизило кредитні рейтинги дефолту емітента в національній та іноземній валютах 11 українських компаній до «В-» із «В» із негативним прогнозом. Зокрема, знижено рейтинги агрохолдингів «Авангард», «Кернел», «Миронівський хлібопродукт», «Мрія», «Укрлендфармінг», енергетичного холдингу «ДТЕК», гірничо-металургійних «Метінвест» і Fintest Trading, гірничо-збагачувальної компанії «Ferrexpo», а також транспортної «Лемтранс» і НАК «Нафтогаз».