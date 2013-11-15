У Росії заарештували шахрая, який набрав $776 мільйонів кредитів

Поліція РФ затримала в четвер увечері чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство з кредитами на 776 мільйонів доларів, повідомив "РИА Новости" в п'ятницю представник прес-центру МВС РФ.

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"14 листопада о 19.00 в селищі Заріччя Одінцовського району в ході проведення спеціальної операції в рамках кримінальної справи, порушеної ще в березні 2010 року в за статтею "шахрайство в особливо великому розмірі" у Тюменській області, затримано чоловіка 1972 року народження, який перебуває в міжнародному розшуку за шахрайські дії відносно одного з російських банків. Зловмисник отримав за підробленими документами сім кредитів цього банку на суму 776 мільйонів доларів США", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, раніше у відношенні підозрюваного було прийнято рішення про заочний арешт .