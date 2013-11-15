«Укрзалізниця» запланувала масштабну реконструкцію 12 вокзалів країни

На даний час здійснюється реконструкція вокзалу ст. Краматорськ Донецької залізниці, вокзального комплексу ст. Івано-Франківськ, вокзалу ст. Рахів Львівської залізниці, вокзалів на станціях Кіровоград, Умань і Одеса-Східна Одеської залізниці, а також вокзалів на ст. Голещина Південної залізниці і ст. Сербинівці Південно-західної, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, минулого місяця після реконструкції була введена в експлуатацію станція Ніжин, де відновили фасад будівлі і налагодили зв'язок і електропостачання. Також була встановлена нова платформа, прокладено 6 км нової колії і встановлено 23 нові стрілочні переводи.

Крім того, у жовтні «Укрзалізниця» відкрила вокзал на станції Рокувата Придніпровської залізниці, розрахований на 250 місць, і закінчила будівельно-монтажні роботи на станції Станишівка Південно-західної залізниці.

У поточному році залізниці країни виконали ремонтні роботи на 99 вокзалах.

«На вокзалах виконуються санітарно-технічні, електромонтажні, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Зокрема, оновлюють фасади, замінюють покрівлі, віконні та дверні блоки, упорядковують території станцій», сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня «Укрзалізниця» повідомила, що підготувала вокзали і вокзальні комплекси в усіх регіонах України до роботи в зимовий період.

Згідно з повідомленням, проведено комплексні ремонтні роботи вокзалів, зокрема, утеплені фасади і встановлені металопластикові вікна. Такі роботи, за оцінками фахівців, дозволять заощадити близько 1,2 млн грн на опаленні.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць країни.

До її складу входять шість залізниць: Південна, Південно-західна, Придніпровська, Одеська, Львівська і Донецька.

На території залізниць України розташовано 125 залізничних вокзалів, із них 12 - першого класу, 36 - другого, 58 - третього класу.