Кінах: заяви про аудит попереднього уряду - на шкоду Україні

Екс-міністр економіки, голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає, що заяви щодо аудиту рішень попереднього уряду можуть зашкодити іміджу України.

Як передає кореспондент УНІАН, так А.КІНАХ прокоментував журналістам слова першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА про незаконність видачі ліцензій і про неякісну приватизацію.

«Такі заяви, доки немає висновків судових органів ті інше, тільки в черговий раз формують враження наших партнерів, що Україна не в змозі правовими засобами захищати як своїх громадян, так і власників, інвесторів», - сказав він.

На його думку, в рамках інтеграції до Європи Україна має діяти за принципами верховенства права і рівності всіх перед законом, «незалежно від статусу, прізвища і політичного кольору».

«Коли йдеться про виконання умов законів України, або у сфері приватизації, або у використанні природних ресурсів, ліцензування, у принципі, верховенство права має бути однозначним, щоб не зашкодити іміджу держави», - сказав він.

А.КІНАХ також зазначив, що не слід повторювати помилки 2005 року. «Я впевнений, що не можна повторювати ті серйозні помилки, зроблені на попередніх етапах, особливо в 2005 році, коли в односторонньому порядку уряд, держава змінювала умови діяльності інвесторів, коли почалося полювання, пошук ворогів, ручне адміністрування цін, і, як результат, ми втратили в контексті довіри інвесторів можливості залучення інвестицій», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що останнім часом уряд Віктора ЯНУКОВИЧА ухвалював рішення про надання ліцензій без конкурсів, фактично роздавав держмайно замість його приватизації, багато рішень ухвалювалося з грифом "таємно". «Безумовно, ці питання ми не можемо залишати без уваги. Інакше далі говорити про якісь чесні принципові позиції, якщо вони базуватимуться на незаконних рішеннях, неможливо", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що "чорного списку" підприємств, результати приватизації яких будуть переглянуто, не буде.

19 грудня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про необхідність проведення антикорупційного аудиту всіх напрямів діяльності попереднього уряду.