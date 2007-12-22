У Києві презентовано книгу Валерії ВРУБЛЕВСЬКОЇ про українську письменницю Ольгу Кобилянську “Шарітка з Рунгу”.

Презентація книги відбулася в УНІАН.

В.ВРУБЛЕВСЬКА зазначила, що ідея цієї книжки з’явилася після написання біографічного роману про співачку Соломію Крушельницьку.

“Коли з’явилася моя перша біографічна книжка про велику жилку України Крушельницьку, я зрозуміла, що нема нічого дорожчого, сильнішого і дозволеного в тому житті, щоб вертати своєму народові його великі імена, і цим укріплювати його, тому почала думати, хто має бути наступним”, - сказала В.ВРУБЛЕВСЬКА. Вона повідомила, що книгу “Шарітка з Рунгу” почала писати ще у 1978 році.

За словами письменниці, її зацікавила особистість О.Кобилянської, бо вона є найсуперечливішою постаттю в українській літературі. “Вона була жінка, яка замінила життя жінки на перо і папір”, - додала В.ВРУБЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила, що приводом закінчити писати книгу “Шарітка з Рунгу” стала поява версії про те, що начебто О.Кобилянська була лесбіянкою. “Це було так несправедливо і не мало нічого спільного з її життям”, - додала В.ВРУБЛЕВСЬКА.

У свою чергу, присутня на прес-конференції старший науковий співробітник Інституту літератури НАНУ Ніла ЗБОРОВСЬКА зазначила, що романтизований біографічний роман “Шарітка з Рунгу” написаний на високому психоаналітичному рівні.

“ВРУБЛЕВСЬКА подала Кобилянську як проблему психологічну. Вона не витлумачує факти, а описує їх так, щоб задуматися над проблемою Кобилянської. Передовсім – це проблема нереалізованої жінки в родинному, материнському та жіночому сенсі”, - додала вона.