Укрнафта заявляє, що Мінфін готується зробити «велику дурість»

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» заявляє, що ініційоване Міністерством фінансів чергове підвищення рентної плати за видобуток нафти приблизно на 25% у 2008 році призведе до зменшення запланованих капіталовкладень у геологорозвідку, буріння, оновлення й модернізацію основних фондів, а також до зменшення обсягів видобутку нафти й скорочення робочих місць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови правління з фінансово-економічних питань ВАТ «Укрнафта» Володимир ПУСТОВАРОВ, за підсумками наради під головуванням заступника міністра фінансів Дениса ФУДАШКІНА, яка пройшла в п`ятницю в Мінфіні.

За його інформацією, зокрема, Мінфін пропонує закріпити в законі «Про Державний бюджет України на 2008 рік» збільшення рентної плати за видобуток нафти приблизно на 25% – із нинішніх майже 1600 грн. за тонну (з урахуванням коригуючого коефіцієнта) – до 2000 грн. за тонну.

"Мінфін хоче розв`язати проблему наповнення бюджету за рахунок збільшення рентних платежів, а вникати в саму проблему галузі ніхто не хоче. Все рахується зворотним рахунком – від рівня коштів, які необхідно мобілізувати до бюджету…", – сказав він.

За словами В.ПУСТОВАРОВА, в 2007 році рівень рентних платежів вже є необгрунтовано завищеним і прибуток ледве покриває обсяг коштів, який необхідний тільки для підтримки видобутку вуглеводнів на рівні минулого року, а про збільшення обсягів видобутку вуглеводнів не йдеться.

При цьому він додав, що "засмучує й сама постановка питання, й рівень економічної грамотності чиновників… Стільки грошей мобілізувати з нафтовидобувної галузі просто не можна. Це буде найбільша дурість".

Також він зазначив, що в разі збільшення в 2008 році рентної плати за видобуток нафти на 25%, додаткове навантаження на компанію у вигляді платежів до бюджету становитиме, щонайменше, 1,5 млрд. грн.

Нагадаємо, що згідно з підписаною коаліційною угодою між БЮТ і НУ-НС, учасники Коаліції демократичних сил погодилися, що одним із завдань нового Кабінету міністрів України буде розробка й затвердження концепції стимулювання розвитку нафтогазового комплексу, яка включатиме визначення постійних і економічно обгрунтованих рентних платежів і тарифів на транспортування й продаж нафти та газу.

У вересні 2007 року екс-перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляв, що уряд пропонує в 2008 році зберегти систему й величину рентних платежів за тих, нафту, газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, на рівні 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2007 року Україна встановила для суб`єктів господарювання, що здійснюють видобуток нафти й газового конденсату, рентну платню, яка вноситься до Держбюджету, в розмірі 1090 грн. за тонну нафти, що більше на 24,4% рентної плати, встановленої на 2006 рік. У 2006 році рентна плата за видобуту нафту й газовий конденсат становила 876,17 грн. за одну тонну.

У січні-вересні 2007 року «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 59,8%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, до 758,2 млн. грн. Відповідно, сплата до бюджетів усіх рівнів у січні-вересні становила 3 млрд. 900,6 млн. грн. Найбільша частина цих відрахувань – рентні платежі за видобуток нафти і газового конденсату – 2 млрд. 708,3 млн. грн. (збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 48%), які протягом останніх років непомірно ростуть без будь-якого економічного обгрунтування і врахування думки провідних нафтогазовидобувних підприємств галузі.

Погіршення фінансових показників діяльності ВАТ "Укрнафта" відбулося під впливом двох чинників: значного збільшення податкового навантаження (рентна плата за видобуті вуглеводні) й регулювання ціни реалізації газу на економічно необгрунтованому рівні - 318,78 грн. (з ПДВ) за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».