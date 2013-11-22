Держархів відкрив on-line виставку до 80-х роковин Голодомору
На офіційному веб-сайті Державної архівної служби України у рубриці «Документальні виставки on-line» розміщено документальну виставку «До 80-х роковин Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні», жертвами якого, як відомо, стали мільйони українців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, працівники державних архівів провели серйозну пошукову роботу із виявлення архівних документів, що висвітлюють причини, перебіг та наслідки голодомору. Серед них: документи, які розповідають про діяльність вищих органів влади; органів республіканської влади, які дублювали розпорядження вищого керівництва країни; документи місцевих органів влади, листи, щоденники, свідчення очевидців.
У ході роботи у державних архівах було виявлено 221 137 документів, серед яких 210525 - вперше.
Документи оприлюднюються вдруге, а вперше їх було представлено в експозиції виставки фото- та архівних документів, що експонувалася 18 листопада 2008 року в «Українському домі».