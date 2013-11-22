Держархів відкрив on-line виставку до 80-х роковин Голодомору

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, працівники державних архівів провели серйозну пошукову роботу із виявлення архівних документів, що висвітлюють причини, перебіг та наслідки голодомору. Серед них: документи, які розповідають про діяльність вищих органів влади; органів республіканської влади, які дублювали розпорядження вищого керівництва країни; документи місцевих органів влади, листи, щоденники, свідчення очевидців.

У ході роботи у державних архівах було виявлено 221 137 документів, серед яких 210525 - вперше.

Документи оприлюднюються вдруге, а вперше їх було представлено в експозиції виставки фото- та архівних документів, що експонувалася 18 листопада 2008 року в «Українському домі».