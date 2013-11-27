Янукович розповів, чому Україна не подає до суду на Росію у газовому питанні (відео)

10:48, 27 листопада 2013
Суспільство
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Україна не звертається до Арбітражного суду з приводу ціни на російський газ, оскільки може програти процес.

Про це президент України Віктор Янукович розповів в інтерв'ю журналістам українських телеканалів. "Звернутися до Арбітражного суду і програти його - це означає узаконити назавжди, як кажуть, "на віки вічні", - сказав президент, повідомляє ТСН.

 За його словами, експерти після аналізу ситуації повідомили, що існує великий ризик програти процес. "Поки що на сьогоднішній день це питання вирішили відкласти, тому що є великі ризики. Ми працювали і працюємо", - додав президент. Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, Росія пообіцяла Україні в обмін на асоціацію цілий пакет пропозицій, включаючи зниження цін на паливо.

При цьому вчора російський президент Володимир Путін заявив, що не говорив з Януковичем про знижки на газ. Перед цим прем'єр-міністр Микола Азаров похвалився, що Росія пообіцяла переглянути газові контракти з Україною. Після того, як російський "Газпром" заявив, що нічого про це не знає, український прем'єр уточнив, що конкретно газові знижки Росія не обіцяла.

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