Янукович обіцяє й надалі знижувати закупівлю російського газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході інтерв'ю провідним українським телеканалам заявив Президент України Віктор Янукович.

"Нам просто невигідно закуповувати газ за такою ціною. Ми будемо робити все, щоб скорочувати обсяги купівлі газу", - сказав Президент.

При цьому він підкреслив , що перспектива скорочення закупівель газу в Росії - реальна. «Ми ж скорочуємо весь час обсяги споживання , і перспектива подальшого скорочення - реальна. Ми диверсифікуємо ринок газовий , і ми отримуємо газ не лише з Росії і з Європи. Росія це добре розуміє, і Росія переконалася в тому, що той шлях, який ми обрали - ми від нього не відступимо» , - сказав Янукович.

При цьому він звернув увагу , що Україна готова створити для Росії такі умови , щоб їй були невигідні поставки газу за високою ціною.

« Росія сьогодні втратила в Україні близько 18 млрд кубометрів ринку газу. І втративши обсяги газу , втративши український ринок , вона теж терпить сьогодні збитки. Росії невигідно втратити такий величезний ринок. Тому ми в дискусії знаходимося досить давно і довго , і шукаємо рішення ... , - сказав Президент. - Ми працюємо над тим , щоб створити такі умови для Росії , щоб їй було невигідно постачати нам газ за високими цінами ».