Соцпартія: якщо вже землю продавати, то хоча б прозоро

Соціалістична партія України вимагає від влади сформувати Центральний земельний банк.

Про це йдеться в заяві Політвиконкому СПУ, текст якої передано УНІАН.

“Соціалісти вимагають від влади негайного формування Центрального земельного банку із своїми філіями в кожній області, районі та представниками в кожній сільській раді”, - йдеться в заяві.

На переконання соціалістів, цей банк має стати не фінансовою установою, а державною структурою, в якій концентруються всі відомості по кожному клаптику землі, з урахуванням його об’єктивної вартості.

“Якщо ж нинішніми правителями буде прийняте рішення щодо продажу землі і якщо буде прийнятий весь пакет законів щодо ринку землі (на що потрібно щонайменше два роки), то це повинно робитись хоч би прозоро. Вважаємо, що законодавство про землю повинно містити реальні механізми захисту селян від пограбування і обезземелення”, - наголошується в документі.

Водночас СПУ заявляє, що Україна “не може і не готова пустити землю у вільний продаж, бо це приведе до суцільного обезземелення селян, до їхнього закабалення новітніми латифундистами”.