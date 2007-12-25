«Міс Україна» скоро стане дружиною мільярдера (фото)

Олександра Ніколаєнко - президент національного конкурсу "Міс Україна-Всесвіт" - виходить заміж за друга і партнера по бізнесу відомого мільярдера Дональда Трампа. Це 72-річний американець Філ Раффін - так звуть обранця Александри, який також є мільярдером, власником нерухомості, казино в Лас-Вегасі і Канзасі, пише газета "Сегодня". Виявилось, що Раффін неодноразово робив пропозицію Олександрі, але вона довго роздумувала, хоча їх відносини, як з`ясувалося, тривають вже жоден рік.

"Весілля буде на початку наступного року. Спочатку ми думали зробити все по-скромному, але потім вирішили, що весілля повинне бути шикарним і по-справжньому урочистим, - розповіла газеті Олександра. - Гостей буде багато. Окрім моїх близьких родичів, в Штати прилетить і компанія друзів.

Весільну сукню нареченій шиє відомий американський дизайнер Майкл Корс. Виступати будуть зірки, можливо, Селін Діон.

Про скандальний чартерний рейс до Парижа з Миколою Рудьковським - екс-міністром транспорту і зв`язку за державний кошт (а це 400 тисяч гривень), у який нібито пан Рудьковський літав з "Міс Україна" Ніколаєнко, в оточенні Олександри журналістам сказали: "Цього дня 9 червня Саша разом з Людмилою Бікмулліною були в Києві на врученні премії Катерини Осадчої "ТОП-10 світських леді України". Ніколаєнко абсолютно необгрунтовано втягнули в політичний скандал". Сама Олександра відмовилася коментувати все, що з цим пов`язане. А друзі Ніколаєнко говорять, що, звичайно, цей скандал їй не до речі — можуть виникнути проблеми з підготовкою до весілля.

Статок Філа Раффіна оцінюється в 1,6 мільярда доларів, а жити він не може без своїх персональних літаків. Сніданок мільярдер не уявляє без міцної кави і японських суші, а дві години на день витрачає на читання. Раффін не релігійний, ніколи не молиться і вірить в науку. Найбільшим упущенням вважає те, що не купив нафтопровід тоді, коли була така можливість. Його хобі — гольф. Раффін говорить, що якби не займався бізнесом, став би професійним гравцем в гольф.

У майбутнього чоловіка Ніколаєнко троє дітей і вже є внуки. Як відомо, Раффін - друг мільярдера Дональда Трампа - президента конкурсу "Міс Всесвіт".