Рудьковський літав у Париж з Олександрою Ніколаєнко (фото)

Як повідомляв УНІАН, СБУ викликає на допит міністра транспорту та зв’язку України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.

Кримінальну справу порушено статтею 191, ч.5 Кримінального Кодексу України (привласнення коштів в особливо великих розмірах).

Епізод, за яким викликається М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується візиту до Парижа на приватному чартерному літакові, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року і оплатив коштом Мінтрансу.

За інформацією джерелв СБУ, цю поїздку міністр здійснив разом з однією з колишніх "Міс Україна-Всесвіт".

І хоча ім`я красуні трималося в таємниці, ТаблоIDу таки вдалося дізнатися, хто ж ця загадкова попутниця романтичного Миколи.

Йдеться про саму директорку конкурсу "Міс Україна-Всесвіт"- успішну бізнес-леді Олександру Ніколаєнко.

Цікаво, що Рудьковський одружений із однією з "Міс Києва"попередніх років.