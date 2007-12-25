З наглядової ради банку ”Хрещатик” вивели людей Черновецького

Представників Київської міської державної адміністрації виведено зі складу наглядової ради ВАТ КБ «Хрещатик».

Як говориться в обнародуваному в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку повідомленні, зі складу НР виведені представники КДМА (володіє 23,7% акцій банку) Олесь ДОВГИЙ і Віталій ЛАВРИНЕНКО.

Крім того, збори акціонерів ВАТ КБ «Хрещатик» 21 грудня 2007 року ухвалили рішення про припинення повноважень всієї наглядової ради в колишньому складі.

Головою НР акціонери призначили Андрія ІВАНОВА, його першим заступником став Артем ЛАЗНЯ, заступником - Євген ВОЙТКО. Кожен член керівництва НР володіє 0,0001% акцій банку.

Членами НР банку «Хрещатик» призначені: Артур АБДІНОВ - володіє 0,0001% акцій банку, Руслан ГАМЗАТОВ - володіє 0,0009% акцій, Ігор ДВОРЕЦЬКИЙ - володіє 0,0001% акцій, Віталій ЛАВРЕНКО - володіє 0,0001% акцій, Микола СОЛДАТЕНКО – володіє 0,0001% акцій. Також членом НР призначена юридична особа ТОВ «Укрфінком», яка володіє 37,678% акцій банку «Хрещатик».

Всього до складу наглядової ради ВАТ КБ «Хрещатик» входять 9 членів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк “Хрещатик” зареєстроване в травні 1993 р. Здійснює свою діяльність згідно зі статутом банку, чинним законодавством України і має повну ліцензію НБУ №158 від 29.12.01 на проведення банківських операцій на внутрішньому і міжнародному фінансовому ринках.

Мережа банку складається з 130 установ в Києві та інших регіонах України.

Станом на 1 листопада 2007 року чисті активи банку становили понад 4,595 млрд. грн., фінансовий результат з початку року - майже 38 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель - 3,8 млрд. грн., балансовий капітал - 668,4 млн. грн., зокрема статутний капітал - 540 млн. грн.

За даними банку, на 30 вересня 2007 року його акціонерами були: ЗАТ "Укрфінком" пряма участь - 45,4043%; Головне фінансове управління Київської міськдержадміністрації пряма участь - 23,7037%.