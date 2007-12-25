Кабмін скасував акти уряду Януковича щодо керівників НКРЗ

Кабінет міністрів 24 грудня на позачерговому засіданні скасував кадрові призначення, проведені урядом Віктора ЯНУКОВИЧА в Національній комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член НКРЗ Сергій АПАСОВ.

За його словами, було скасовано 34 акти Кабміну В.ЯНУКОВИЧА, дія яких була зупинена указами Президента Віктора ЮЩЕНКА як таких, що суперечать Конституції і чинному законодавству України, в т.ч. постанову і розпорядження Кабміну про звільнення чотирьох представників НКРЗ (голови і трьох членів НКРЗ) і призначення нових на їхнє місце.

Як відомо, в 2007 році уряд звільнив чотирьох представників НКРЗ: постановою Кабміну був звільнений голова НКРЗ Олег ГАЙДУК і розпорядженнями Кабміну - члени НКРЗ Сергій АПАСОВ, Олександр СКЛЯРОВ і Петро СЕМЕРЕЙ.

На їхнє місце урядом були призначені В.ЗВЄРЄВ (голова НКРЗ), М.КОСТРИБА і В.ПАЩУК, С.КОЛОБОВ (члени НКРЗ).

Ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 19.10.2007 р. було відкрите провадження адміністративної справи № 10/158 за позовом ТОВ «АнТ» (Київ) до НКРЗ про визнання дій і рішень останньої протиправними. НКРЗ ухвалою суду заборонено проводити засідання і ухвалювати рішення за участю нелегітимно призначених членів НКРЗ. Згідно з ухвалою Окружного адміністративного суду від 5 листопада 2007 року було заборонено проведення засідань НКРЗ у складі членів і голови НКРЗ, які призначені Кабінетом Міністрів України, а саме: В.ЗВЄРЄВ (голова НКРЗ), М.КОСТРИБА і В.ПАЩУК, С.КОЛОБОВ (члени НКРЗ).

Чергове засідання суду у цій справі було призначено на 5 лютого 2008 року.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО в серпні-листопаді 2007 року своїми указами зупинив дію постанови і розпоряджень уряду про звільнення голови і членів НКРЗ і направив до Конституційного Суду України конституційні подання про відповідність Конституції України (конституційності) даних постанови і розпоряджень. Зокрема, в поданнях Президента наголошується, що, згідно зі статтею 20 Закону України «Про телекомунікації», голову і членів НКРЗ призначає за поданням прем`єр-міністра на посади і припиняє їхні повноваження Президент України.

НКРЗ – регулюючий орган галузі зв`язку, склад - голова і сім членів.