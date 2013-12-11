Штурмом на Майдані керує начальник київського Беркута

Як передає кореспондент УНІАН, Косюк разом з іншими “беркутівцями” і в оточенні чотирьох штатських о 9.10 провів коротку нараду зі боку Європейської площі, обговорюючи подальші плани.

На запитання кореспондента УНІАН, чи буде штурм, Косюк відповів: “Я не знаю, про що ви говорите”.

Станом на 9.25 біля Будинку Профспілок зібралося 300 “беркутівців”, а також під`їхало 7 порожніх автобусів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 11 грудня представники силових структур кілька годин штурмували Майдан. Міліція почала відтісняти протестувальників із барикад, відбулися зіткнення між протестувальниками і силовиками. Крім того “Беркут” почав штурмувати КМДА і Будинок профспілок.

Закриті на вхід і вихід станції метро “Майдан Незалежності” і “Хрещатик”.