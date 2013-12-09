Синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає

Завтра, 10 грудня, в Києві вдень похолодає до мінус 9. Проте з четверга температура повітря в столиці підніметься до плюсових значень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Людмила Савченко.

«Вже наступної ночі в Києві сніг поступово припиниться, але температура знизиться і на ранок становитиме близько 10 градусів морозу. Завтра вдень в Києві буде мінус 7, мінус 9... Але вже 12-14 грудня в Києві і області морози слабшатимуть. Денна температура буде незначна вища за нуль», - сказала Савченко.

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За її словами, до кінця сьогоднішнього дня в Києві може випасти 10-12 сантиметрів снігу, проте найближчими днями опади стануть мінімальними.

Що стосується погоди по Україні, то Савченко зазначила, що сьогодні і завтра в країні буде сильний сніг із завірюхами, а на дорогах очікується ожеледь. При цьому температура повітря сьогодні в Україні коливатиметься від мінус 3 до плюс 2, але надалі стане холодніше. При цьому Савченко наголосила, що морози протримаються в країні впродовж двох діб, після чого стовпчики термометрів піднімуться до мінус 3-8 вночі і до мінус 5 - 0 вдень.