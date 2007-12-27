Азаров: тиждень тому у Нафтогазу боргів не було

По закінченню розширеної частини засідання Кабміну Юлії Тимошенко член парламентської фракції Партії регіонів Микола Азаров заявив журналістам, що ще тиждень тому у «Нафтогазу України» не було проблем з платежів на 12 млрд. грн, повідомляє сайт ПР.

«Я лише тиждень тому пішов з уряду, і можу вам сказати, що у «Нафтогазу» не було проблем з платежами, які вимагають держгарантий на 12 млрд. грн. Якщо раптом вони з`явилися, то звідки - це питання до нового уряду. У будь-якому випадку надання бюджетних гарантій щодо платежів НАК «Нафтогаз України» на таку суму я вважаю надмірним", - сказав, зокрема, Микола Азаров.