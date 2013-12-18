Азаров підтвердив, що знижка на газ діятиме до кінця терміну "контракту Тимошенко"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«Глава держави домовився про економічно обґрунтовану ціну на газ з 1 січня і до кінця дії контракту», - сказав Азаров.

При цьому він відзначив, що така ціна газу відкриває нові можливості для розвитку промисловості, енергетики і житлово-комунального господарства України.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня, під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує ціну на російський природний газ в 4-му кварталі 2013 року для «Нафтогазу України» у межах 410 доларів за тисячу кубометрів.

Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.