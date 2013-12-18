Азаров підтвердив, що знижка на газ діятиме до кінця терміну "контракту Тимошенко"
Знижка на газ до ціни 268,5 дол. діятиме до 2019 року - терміну закінчення дії контракту на закупівлю газу від 2009 року
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.
«Глава держави домовився про економічно обґрунтовану ціну на газ з 1 січня і до кінця дії контракту», - сказав Азаров.
При цьому він відзначив, що така ціна газу відкриває нові можливості для розвитку промисловості, енергетики і житлово-комунального господарства України.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня, під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів.
Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.
Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує ціну на російський природний газ в 4-му кварталі 2013 року для «Нафтогазу України» у межах 410 доларів за тисячу кубометрів.
Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.