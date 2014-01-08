ЗМІ: Вночі на Майдані затримали чоловіка з пістолетом
Чоловік зі зброєю вночі намагався потрапити на Євромайдан
Активісти вирішили, що він міг бути провокатором, і передали його правоохоронцям, повідомляє РІА Новости з посиланням на 5 канал.
Як повідомив з місця подій кореспондент телеканалу, інцидент стався в ніч на середу - чоловік прийшов на Майдан, мітингувальники помітили, що він дістав пістолет, перезарядив його і поклав у кишеню. Охоронці, побоюючись провокацій, затримали чоловіка і викликали міліцію.
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Як з'ясувалося, у чоловіка була травматична зброюя. Мітингувальники передали затриманого правоохоронцям, в міліції зараз з'ясовують, чому він прийшов на Майдан озброєним.
В цілому, за даними телеканалу, ніч на Майдані минула спокійно.