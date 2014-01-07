На Євромайдані побили і облили зеленкою студента, запідозривши в ньому провокатора
16:27, 07 січня 2014Політика
3222 0
У Києві на Майдані Незалежності мітингувальники побили, облили зеленкою та видворили за периметр площі студента одного із столичних вишів, запідозривши в ньому провокатора.
На Євромайдані людину облили зеленкою.
Як повідомили УНІАН в Шевченківському райуправлінні міліції Києва, після інциденту, який стався сьогодні удень, потерпілий зателефонував по спецномеру "102" і повідомив про те, що сталося. Наряду міліції молодий чоловік пояснив, що у нього виник конфлікт із невідомими особами, який після словесної перепалки переріс у бійку.
Водночас, як зазначили у міліції, потерпілий відмовився писати заяву про скоєння проти нього правопорушення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter