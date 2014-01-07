На Євромайдані побили і облили зеленкою студента, запідозривши в ньому провокатора

Як повідомили УНІАН в Шевченківському райуправлінні міліції Києва, після інциденту, який стався сьогодні удень, потерпілий зателефонував по спецномеру "102" і повідомив про те, що сталося. Наряду міліції молодий чоловік пояснив, що у нього виник конфлікт із невідомими особами, який після словесної перепалки переріс у бійку.

Водночас, як зазначили у міліції, потерпілий відмовився писати заяву про скоєння проти нього правопорушення.