Почався останній етап пріоритетної реєстрації доменів у зоні .УКР

Як сьогодні повідомляє прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, про це поінформував голова агентства Володимир Семиноженко.

Це вже завершальний етап, після якого реєстрація доменних імен у домені .УКР стане доступною для всіх охочих.

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На цьому етапі дозволяється реєстрація доменних імен в домені .УКР, які утворюються на основі імен і прізвищ добре відомих в Україні діячів культури (науки, освіти, мистецтва, літератури) та їх творчих псевдонімів, релігійних діячів (в практиці застосування їх імен відповідно до сану разом із формою звертання у тому числі у кличній формі), політиків, економістів, спортсменів, інформація про яких включена до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також має широке розповсюдження інформації про них в українських засобах масової інформації.

На п’ятому етапі пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР також продовжують реєструватись доменні імена на основі критеріїв, що були визначені на попередніх етапах такі, як фірмові (комерційні найменування) підприємств та підприємців, інших юридичних осіб, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення походження товарів, назви географічних об’єктів та регіонів в Україні (назви міст, селищ тощо, до районних центрів та міст у районних центрах, що мають назви, які не повторюються), назви країн (держав) світу та міждержавних утворень, назви міжнародних організацій, назви органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інші.

Реєстрації доменних імен здійснюються через акредитованих реєстраторів доменних імен в домені .УКР.

Семиноженко нагадав, що у домені .УКР на кінець 2013 року було зареєстровано 2,3 тис. доменних імен.

Планується, що вже на початку лютого 2014 року реєстрація у національному домені .УКР стане відкритою для всіх бажаючих.