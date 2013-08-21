Завтра влада почне освоювати кириличний домен .укр

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні на засіданні уряду.

«Впроваджуючи національний домен, ми значно розширюємо наш сегмент в Інтернеті», – зазначив Азаров і додав, що це стало можливим завдяки довготривалій спільній роботі уряду з неурядовими організаціями.

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За його словами, кирилична реєстрація адрес органів влади зробить їх набагато більш відкритими для простих громадян, насамперед тих, хто лише починає знайомитися з Інтернетом. «Наприклад, відтепер, щоб зайти на Урядовий портал, не потрібно знати точне написання адреси латинськими літерами. Достатньо в адресній строчці набрати українською «Кабмін.укр» чи «КабінетМіністрів.укр», і ви гарантовано потрапите саме туди, куди потрібно. До того ж, адреси рідною мовою значно полегшать пошук в Інтернеті», - повідомив Азаров.

Він наголосив, що це – лише початок, а в перспективі кирилицю можна буде використовувати і при написанні адреси електронної пошти.

«Інтернет є невід’ємною часткою нашого життя. Тому, чим доступнішим і, так би мовити, комфортнішим він буде для громадян, тим вищою буде й якість нашого з вами життя», - зазначив Азаров.