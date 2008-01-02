В Україні ввели нові стандарти на бензин і дизпаливо

З 1 січня 2008 року в Україні введено в дію нові національні стандарти "Бензини автомобільні підвищеної якості" й "Дизельне паливо підвищеної якості", що відповідає вимогам Євро-3 і Євро-4.

Стандарти були затверджені наказом Державного комітету з технічного регулювання й споживчої політики (№244 від 3 жовтня 2007 року) і набули чинності з 1 січня 2008 року.

Нові стандарти затверджені на виконання Меморандуму від 21 серпня 2006 року про партнерство між Кабінетом міністрів і підприємствами та компаніями, що працюють на внутрішньому ринку нафти й нафтопродуктів.

До 2011 року нові стандарти діятимуть паралельно зі старими. Це пояснюється необхідністю модернізації ряду нафтопереробних заводів, які на сьогодні поки не здатні випускати нафтопродукти такої якості.

На сьогодні, паливо стандартів Євро-3 і Євро-4 випускає тільки Лисичанський НПЗ (ВАТ "ЛИНІК", Луганська обл.). Зокрема, дизпаливо стандарту Євро-4 становить близько 50% від загального обсягу виробництва такого палива на заводі.

Планується, що Одеський НПЗ після реконструкції почне випуск палива за новими стандартами вже на початку 2008 року.

Решті підприємств треба побудувати або модернізувати установки гідроочищення дизельного палива й побудувати блоки ізомеризації.

Довідка УНІАН. На сьогодні два - Херсонський та Одеський - із шести українських нафтопереробних заводів знаходяться на реконструкції.

Ємність ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, із них по 5 млн. тонн бензину й дизпалива і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а інші постачаються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії та ін.