На Тернопільщині від переохолодження померла жінка

18:56, 12 січня 2014
Суспільство
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На Тернопільщині знайшли тіло 73-річної жінки, яку шукали з 3 січня

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, жінку виявили учора в полі поблизу села Озерна Зборівського району.

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Знайшли тіло місцеві жителі.

За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження організму.

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