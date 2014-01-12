На Тернопільщині від переохолодження померла жінка

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, жінку виявили учора в полі поблизу села Озерна Зборівського району.

На тему: У Білорусі в озері під льодом знайшли тіло українця

Знайшли тіло місцеві жителі.

За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження організму.