На Тернопільщині від переохолодження померла жінка
18:56, 12 січня 2014Суспільство
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На Тернопільщині знайшли тіло 73-річної жінки, яку шукали з 3 січня
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, жінку виявили учора в полі поблизу села Озерна Зборівського району.
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Знайшли тіло місцеві жителі.
За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження організму.
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