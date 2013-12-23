У Білорусі в озері під льодом знайшли тіло українця

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС Білорусі, вдень 22 грудня в Брагинському районі було виявлено тіло 67-річного чоловіка, який провалився під лід і потонув в озері приблизно за півтора кілометра від села Нова Іолча.

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«Після прибуття підрозділів МНС було встановлено, що за 500 м від берега на озері Берещанське рибалки під льодом помітили тіло чоловіка. Працівниками МНС за допомогою сокири, рятувального мотузка і водолазного спорядження тіло чоловіка було витягнуто з-під льоду і передано співробітникам швидкої медичної допомоги і міліції», - відзначили у МНС Білорусі.

Товщина льоду на озері складала близько 4-6 см, середня глибина водоймища – 3,5 м. За фактом загибелі чоловіка правоохоронні органи проводять перевірку.