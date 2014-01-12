У Кіровограді сталася пожежа в кафе (фото)
20:33, 12 січня 2014Суспільство
667 0
У Кіровограді сталася пожежа у кафе, розташованому біля автостанції на проспекті Правди
Пожежа в кафе / Фото: ДСНС
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про подію надійшла до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області о 6:30 12 січня.
На тему: У Харкові внаслідок пожежі на ювелірній фабриці загинуло восьмеро людей (фото, відео)
Вогнем було охоплено 150 кв. м приміщення кафе. До гасіння пожежі залучалось 9 одиниць основної та спеціальної техніки, 44 працівники пожежно-рятувальної служби міста.
Причина пожежі та розмір збитків – встановлюються.
Пожежа в кафе / Фото: ДСНС
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter