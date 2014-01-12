У Кіровограді сталася пожежа в кафе (фото)

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про подію надійшла до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області о 6:30 12 січня.

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Вогнем було охоплено 150 кв. м приміщення кафе. До гасіння пожежі залучалось 9 одиниць основної та спеціальної техніки, 44 працівники пожежно-рятувальної служби міста.

Причина пожежі та розмір збитків – встановлюються.