Повернення норми про відшкодування ПДВ аграріям підтримає виробників зерна, - експерти

Зокрема, Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства «ААА», зазначає, що “дуже схвальні відгуки прозвучали відразу після прийняття законопроекту 3757, як з боку профільних асоціацій, так і з боку самих аграріїв”. По-перше, підкреслює експерт, прийняття закону - це гарантія інвесторам, що правила гри не змінилися, і уряд виконує зобов'язання, які вона взяла на себе 2 роки тому, коли ця норма була скасована саме на термін 2 роки. По-друге, експортери зерна починають працювати в звичайному правовому полі як експортери інших товарів.

При цьому, зазначає Марія Колесник, такий понижуючий фактор, як неповернення ПДВ перестає діяти, формуючи закупівельні ціни для аграріїв : “У підсумку селяни мали б отримати більш високу, ніж до початку дії закону, закупівельну ціну на зерно, що на тлі падіння світових цін було б дуже доречно”.

У свою чергу директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагрополітики Віталій Саблук зазначив цінність даного закону для підтримки вітчизняних виробників зерна та розвитку українського АПК в цілому. «Я сподіваюся, що це буде вигідно, в першу чергу виробникам зерна. Вони відчують це через зростання прибутковості, виручки з кожного гектара, і це буде підтримувати їх довгостроковий інтерес до включення зернових у пн, до інвестицій в техніку, насіння, технології, засоби захисту рослин”, - заявив експерт. За його словами, за статистикою, світові ціни просіли на 28-31 %, залежно від культури, приблизно на стільки ж зросла валове виробництво. «Але в той же час, - уточнює експерт, - за оцінками наших інститутів, торік відбулося збільшення витрат виробниками на гектар на 12-13 % - це були вкладення в якість насіння, на захист рослин». В результаті, констатує директор департаменту Мінагрополітики, у сільгоспвиробників залишається всього кілька відсотків рентабельності.

«Це досить мало, це вбиває мотивацію, знищує довгостроковий інтерес до зернових культур, які є основою продбезпеки. Тому будь-які механізми, які сприятимуть зростанню прибутковості самих виробників, будемо сподіватися, допоможуть утримати цю довгострокову мотивацію”, резюмує експерт. «Коли є довгострокова мотивація в економіці - вона є основою для розширення виробництва», - нагадав Віталій Саблук. Водночас, він підкреслює, що в міністерстві розуміють і побоювання зернотрейдерів, які є посередниками в ланцюзі від виробників до кінцевого споживача, і не бажають “возитися” з поверненням ПДВ. Однак, звертає увагу Віталій Саблук, практично всі зернотрейдери - мультинаціональні, і більш захищені, ніж мононаціональні виробники зерна, оскільки мають, зокрема, «подушку” у вигляді ринків інших країн і можливість кредитуватися за низькими відсотковими ставками.

Директор інформаційної компанії «ПроАгро” Микола Верницький вважає, що прийняття даного закону поліпшить фінансову ситуацію в першу чергу тих виробників, які безпосередньо є експортерами свого зерна. Нарівні з виробниками - експортерами основними вигодонабувачами даного закону експерт вважає державних експортерів : ДПЗКУ та Аграрний фонд. «Вони отримають додаткові кошти», - зазначив Микола Верницький.