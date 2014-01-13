Повернення норми про відшкодування ПДВ аграріям підтримає виробників зерна, - експерти
Поновлення повернення ПДВ експортерам зерна в 2014 році, в цілому, повинно мати позитивні наслідки для галузі, вважає більшість експертів, опитаних Інститутом Горшеніна.
Зокрема, Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства «ААА», зазначає, що “дуже схвальні відгуки прозвучали відразу після прийняття законопроекту 3757, як з боку профільних асоціацій, так і з боку самих аграріїв”. По-перше, підкреслює експерт, прийняття закону - це гарантія інвесторам, що правила гри не змінилися, і уряд виконує зобов'язання, які вона взяла на себе 2 роки тому, коли ця норма була скасована саме на термін 2 роки. По-друге, експортери зерна починають працювати в звичайному правовому полі як експортери інших товарів.
При цьому, зазначає Марія Колесник, такий понижуючий фактор, як неповернення ПДВ перестає діяти, формуючи закупівельні ціни для аграріїв : “У підсумку селяни мали б отримати більш високу, ніж до початку дії закону, закупівельну ціну на зерно, що на тлі падіння світових цін було б дуже доречно”.
У свою чергу директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагрополітики Віталій Саблук зазначив цінність даного закону для підтримки вітчизняних виробників зерна та розвитку українського АПК в цілому. «Я сподіваюся, що це буде вигідно, в першу чергу виробникам зерна. Вони відчують це через зростання прибутковості, виручки з кожного гектара, і це буде підтримувати їх довгостроковий інтерес до включення зернових у пн, до інвестицій в техніку, насіння, технології, засоби захисту рослин”, - заявив експерт. За його словами, за статистикою, світові ціни просіли на 28-31 %, залежно від культури, приблизно на стільки ж зросла валове виробництво. «Але в той же час, - уточнює експерт, - за оцінками наших інститутів, торік відбулося збільшення витрат виробниками на гектар на 12-13 % - це були вкладення в якість насіння, на захист рослин». В результаті, констатує директор департаменту Мінагрополітики, у сільгоспвиробників залишається всього кілька відсотків рентабельності.
«Це досить мало, це вбиває мотивацію, знищує довгостроковий інтерес до зернових культур, які є основою продбезпеки. Тому будь-які механізми, які сприятимуть зростанню прибутковості самих виробників, будемо сподіватися, допоможуть утримати цю довгострокову мотивацію”, резюмує експерт. «Коли є довгострокова мотивація в економіці - вона є основою для розширення виробництва», - нагадав Віталій Саблук. Водночас, він підкреслює, що в міністерстві розуміють і побоювання зернотрейдерів, які є посередниками в ланцюзі від виробників до кінцевого споживача, і не бажають “возитися” з поверненням ПДВ. Однак, звертає увагу Віталій Саблук, практично всі зернотрейдери - мультинаціональні, і більш захищені, ніж мононаціональні виробники зерна, оскільки мають, зокрема, «подушку” у вигляді ринків інших країн і можливість кредитуватися за низькими відсотковими ставками.
Директор інформаційної компанії «ПроАгро” Микола Верницький вважає, що прийняття даного закону поліпшить фінансову ситуацію в першу чергу тих виробників, які безпосередньо є експортерами свого зерна. Нарівні з виробниками - експортерами основними вигодонабувачами даного закону експерт вважає державних експортерів : ДПЗКУ та Аграрний фонд. «Вони отримають додаткові кошти», - зазначив Микола Верницький.