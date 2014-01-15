ЗМІ: В Україні може істотно подорожчати таксі

Відповідно до документу, таксисти повинні будуть отримати спеціальні ліцензії, обладнати свої машини лічильниками, мати в авто книги скарг, і відповідно проводити ТО машини та в обов'язковому порядку перевіряти своє здоров'я, сказано в матеріалі ТСН.

Крім цього, в деяких містах планується надати таксистам спеціальні автостоянки. Наприклад, у Києві планується обладнати під таксі близько 300 автостоянок. За даними КМДА, вони будуть розташовані біля лікарень, торгових центрів, на площах тощо.

Причиною реформи є відсутність гарантій якості та безпеки у послугах перевізників, що зараз працюють на ринку.

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За даними прес-служби Мінінфраструктури, в Україні нелегально працює близько 70% перевізників. "Реальних служб таксі, у яких свій власний автопарк, від сили 20% на всю Україну. Решта перевізників працюють через так звані диспетчерські. Запит про клієнта скидається через диспетчера на сервер, звідти його може прийняти будь-який приватний автовласник і забрати клієнта", - розповідають у профспілці таксистів.

Така система є потенційно небезпечною і для перевізників, і для пасажирів.

Однак поки не всім перевізникам подобається ідея реформи в нинішньому вигляді.

"Буде введено новий контроль, але в нашій країні часто контроль дорівнює слову "хабар", - каже Юрій Бобко, таксист зі стажем. Збільшить вартість перевезення і придбання ліцензії та лічильника.

"Лічильник коштує 3-5 тисяч гривень. Таксист в Києві отримує 4,5-5,5 тисяч. Це його місячна зарплата, природно, він викладати зі своєї кишені таку суму не захоче, перекладе її на плечі споживача", - впевнений Тарас Симоненко, таксист.

У середньому, за підрахунками перевізників, після реформи вартість перевезення збільшиться приблизно на 20-25%. Для порівняння зараз "мінімалка" коливається в межах 30 гривень. У разі реформи вона буде обходитися в 38-45 гривень.

"А якщо сюди приплюсувати ще й вартість стоянки, - адже я сумніваюся, що ті стоянки, які обіцяє нам міська влада, будуть безкоштовними, - то поїздка на таксі взагалі вийде золотою", - прогнозує Юрій Бобко. "Проте тоді будуть фіксовані суми. І деякі таксисти не будуть лупити тариф "новорічний" у свята, або вдвічі підіймати ціни в сильний дощ, або як торік, у снігопади", - зазначає Борис М., власник служби таксі.