Міністерство запланувало фарбувати таксі в один колір

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у вівторок перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.

"Ми б хотіли бачити в одному місті автомобілі одного типу і кольору, обладнані системою безготівкової оплати і таксометром", - сказав він.

Крім того, за словами Єфименка, кожний таксист повинен буде мати ліцензійну картку. У перший рік дії закону ліцензійні картки видаватимуться безкоштовно, на другий рік їх вартість буде еквівалентна одній мінімальній зарплаті.

"Через три роки ми плануємо довести вартість ліцензії у великих містах, таких як Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, до 10, а потім і до 50 мінімальних заробітних плат", - сказав Єфименко.

Він також відзначив, що у разі відсутності у перевізника ліцензії він вважатиметься нелегальним. "При цьому у законопроекті за перше порушення передбачено штраф, розмір якого зараз узгоджується, а також платна конфіскація транспортного засобу за друге порушення", - відзначив Єфименко.

Водночас, за словами першого заступника міністра, право контролю за перевезеннями на таксі буде передано місцевим органам влади і Державної автоінспекції (ДАІ).

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України розробило проект закону "Про перевезення на таксі" з метою організації якісних і безпечних перевезень і забезпечення прозорої діяльності таксистів.

Профспілка таксистів України запропонувала міністерству доопрацювати цей законопроект.

На думку співголови громадської організації "Таксі столиці" Дениса Садохи, якщо законопроект "Про перевезення на таксі" буде прийнято Верховною Радою, то вартість послуг таксі зросте.