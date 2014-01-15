В опозиції обіцяють дати Раді розглянути бюджет в обмін на відставку Захарченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

Павловський висловив думку, що проведення виїзного засідання ВР несе певні ризики для влади, а також нагадав, що в законі чітко виписано, що законодавчі акти повинні прийматися у сесійній залі парламенту.

Відповідаючи на запитання, чи опозиція розблокувала б парламент заради ухвалення бюджету, Павловський зазначив, що не хоче забігати наперед, адже наразі ще продовжуються переговори.

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“Якщо, наприклад, влада звільнить, як реальний крок до переговорів, з посади того ж Захарченка, це відкриє шлях, я вам по секрету кажу, для розгляду бюджету”, - сказав депутат.

У свою чергу народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко стосовно того, як завтра буде розглядатися бюджет, зазначив, що про плани влади невідомо, а опозиція буде діяти “відповідно до ситуації”.

“Цілком можливо, що завтра буде певна ескалація”, - сказав депутат і додав, що у разі виїзного засідання ВР на це обов'язково буде відповідна реакція.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що завтрашнє засідання ВР планується проводити у сесійній залі, а рішення про можливість виїзного засідання розглядатиметься у випадку “нестерпних умов” роботи.

Єфремов зазначив, що бюджет підготовлений таким чином, що його завтра можна ухвалювати в цілому.

“Якщо наші колеги (від опозиції - УНІАН) створять якісь нестерпні умови роботи в сесійній залі, тоді ми будемо ухвалювати якісь рішення. Але поки що ніяких інших форматів проведення нашої роботи поза сесійною залою ми на даний момент не розглядали”, - сказав Єфремов.