В опозиції обіцяють дати Раді розглянути бюджет в обмін на відставку Захарченка
Народний депутат від “Батьківщини” Андрій Павловський заявляє, що звільнення міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка “відкриє шлях” для розгляду парламентом державного бюджету України на 2014 рік
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.
Павловський висловив думку, що проведення виїзного засідання ВР несе певні ризики для влади, а також нагадав, що в законі чітко виписано, що законодавчі акти повинні прийматися у сесійній залі парламенту.
Відповідаючи на запитання, чи опозиція розблокувала б парламент заради ухвалення бюджету, Павловський зазначив, що не хоче забігати наперед, адже наразі ще продовжуються переговори.
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“Якщо, наприклад, влада звільнить, як реальний крок до переговорів, з посади того ж Захарченка, це відкриє шлях, я вам по секрету кажу, для розгляду бюджету”, - сказав депутат.
У свою чергу народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко стосовно того, як завтра буде розглядатися бюджет, зазначив, що про плани влади невідомо, а опозиція буде діяти “відповідно до ситуації”.
“Цілком можливо, що завтра буде певна ескалація”, - сказав депутат і додав, що у разі виїзного засідання ВР на це обов'язково буде відповідна реакція.
Як повідомляв УНІАН, раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що завтрашнє засідання ВР планується проводити у сесійній залі, а рішення про можливість виїзного засідання розглядатиметься у випадку “нестерпних умов” роботи.
Єфремов зазначив, що бюджет підготовлений таким чином, що його завтра можна ухвалювати в цілому.
“Якщо наші колеги (від опозиції - УНІАН) створять якісь нестерпні умови роботи в сесійній залі, тоді ми будемо ухвалювати якісь рішення. Але поки що ніяких інших форматів проведення нашої роботи поза сесійною залою ми на даний момент не розглядали”, - сказав Єфремов.