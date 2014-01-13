У Верховній Раді назвали терміни розгляду проекту бюджету-2014
Проектом розкладу пленарних засідань Верховної Ради передбачено розгляд 16 січня законопроекту про державний бюджет України на 2014 рік
Як передає кореспондент УНІАН, перше цьогорічне пленарне засідання ВР 14 січня планується розпочати з розгляду питання про розклад засідань на 14-17 січня та проекту постанови про календарний план проведення 4-ї сесії.
Також передбачено прийняти рішення з обговореного питання - законопроекту про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором щодо надання Україні макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 610 млн євро.
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Депутати також мають розглянути низку законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод, питання призначення окремих позачергових місцевих виборів та питання обрання і звільнення суддів.
Крім того, цього тижня планується розглянути у другому читанні законопроект про внесення змін до законів “Про Кабінет міністрів України” і “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади).
У п'ятницю, 17 січня, у парламенті планується проведення Години запитань до уряду та оголошення про завершення роботи сесії.