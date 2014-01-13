У Верховній Раді назвали терміни розгляду проекту бюджету-2014

Як передає кореспондент УНІАН, перше цьогорічне пленарне засідання ВР 14 січня планується розпочати з розгляду питання про розклад засідань на 14-17 січня та проекту постанови про календарний план проведення 4-ї сесії.

Також передбачено прийняти рішення з обговореного питання - законопроекту про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором щодо надання Україні макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 610 млн євро.

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Депутати також мають розглянути низку законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод, питання призначення окремих позачергових місцевих виборів та питання обрання і звільнення суддів.

Крім того, цього тижня планується розглянути у другому читанні законопроект про внесення змін до законів “Про Кабінет міністрів України” і “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади).

У п'ятницю, 17 січня, у парламенті планується проведення Години запитань до уряду та оголошення про завершення роботи сесії.