Українці цього місяця задекларували 1 млрд грн доходів 2013 року

Як наголошується, декларації подали 116 тис. осіб, з них близько 5 тис. осіб задекларували доходи понад 1 млн. грн. Загальний обсяг задекларованих цими громадянами доходів становив 189,7 млн. грн.

У Міндоходів нагадали, що кампанія з декларування доходів стартувала 1 січня 2014 року і триватиме до 1 травня 2014 року. Бланк податкової декларації розміщений на сайті Міндоходів.

«Платники податків також можуть подати декларації через інтернет. Для цього необхідно одержати електронний ключ цифрового підпису і відповідне програмне забезпечення», - підкреслили в прес-службі Міндоходів.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів, одержаних громадянами в 2012 році і задекларованих у рамках проведеної декларативної кампанії 2013 року, становить, за попередніми даними, 48 млрд грн, що на 11 млрд грн (23%) більше за обсяг доходів, задекларованих рік тому.

Доходи у розмірі більш як 1 млн. грн задекларували 3 тис. громадян, що на 1 тис. осіб більше, ніж у 2011 році. При цьому 4 громадян задекларували доходи в обсязі більш як 1 млрд грн. З них двоє проживають у Донецькій області, 1 громадянин – у Тернопільській області та 1 – в Києві.

На даний час Міндоходів розробляє нову модель декларування доходів громадян за участю громадського і експертного співтовариства. Концепція системи загального декларування оприлюднена на сайті Міндоходів.