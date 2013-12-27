У Міндоходів визначили, хто повинен буде обов'язково декларувати доходи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходов з посиланням на директора департаменту оподаткування фізосіб В'ячеслава Бусарєва.

«Це (декларування - УНІАН) буде не раніше 2016 року. Ми підготували концепцію декларування, її винесуть на обговорення громадськості, а також усіх міністерств. Після того, як ми отримаємо всі додатки, то допрацюємо законопроект і подамо в Раду», - цитує прес-служба Бусарєва.

Як наголошується, декларації також доведеться подавати тим, хто володіє майном вартістю 1 200 мінімальних зарплат - 1,56 млн грн.

Водночас цифри не є остаточними і можуть бути збільшені в ході громадського обговорення концепції. Крім того, обговоренню підлягає перелік категорій громадян, для яких декларування буде необов'язковим, а також перелік декларованого майна.

У прес-службі Міндоходов відзначили, що в основу концепції реформ покладено кращий досвід декларування доходів та адміністрування податку на доходи фізосіб. «Разом з нашими партнерами - аудиторською компанією Pricewaterhouse Coopers - ми вивчили принципи декларування, використовувані в провідних країнах світу - зокрема, США, Канаді, Німеччині, Франції, Швеції, Фінляндії, Данії, Італії, Австралії, Новій Зеландії та Сінгапурі», - повідомили в прес-службі.

У цьому зв'язку в Міндоходов закликали експертне співтовариство і громадськість активніше залучатися до обговорення концепції з метою обрати найбільш оптимальну модель декларування доходів для України.

«Міністерство безкомпромісно тільки в одному: реформа потрібна українському суспільству. Українці вже довели свою громадянську зрілість і готовність жити за європейськими стандартами. Ми повинні впроваджувати такі стандарти у всіх аспектах життя, включаючи податкові відносини між громадянином і державою», - підкреслили в Міндоходов, додавши, що реформа декларування необхідна також з точки зору боротьби з тіньовим сектором економіки, корупцією та надання компенсаторів для поступового зниження податку на доходи фізосіб та єдиного соціального внеску.

Як повідомляв УНІАН, введення в Україні загального декларування обговорюється з осені 2012 року, коли Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів, заявила про готовність до введення загального декларування доходів.

Разом з тим, міністр доходів і зборів Олександр Клименко звертав увагу, що практика загального декларування доходів може бути введена в 2014 році, коли профільні служби досконально вивчать кращий світовий досвід у цій сфері. У січні 2013 року Клименко заявив, що це питання буде обговорюватися із залученням експертів і громадськості, незважаючи на те, що сама по собі ця ініціатива є сучасною і відповідає загальноєвропейським тенденціям.

У жовтні Клименко заявляв, що введення обов'язкового загального декларування дозволить залучити до бюджету близько 20-25 млрд грн додаткових доходів.