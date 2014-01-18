На Водохреща в Україні очікується морозна погода

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі у західних областях, а вдень на Правобережжі України буде дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на заході місцями сильні опади, на решті території без істотних опадів.

На дорогах України, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура в північних, східних та Полтавській області вночі 8-13° морозу, вдень 5-10°, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу; у південній частині та в карпатському регіоні вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті 7-12° тепла; на решті території протягом доби 1-6° морозу.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 8-13°, вдень 5-10° морозу; у Києві вночі близько 10°, вдень 5-7° морозу.