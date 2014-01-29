У кількох областях України призупиняють навчання через морози

У Харківській області через сильні морози у 8 з 27 районів області призупинено навчально-виховний процес.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент науки і освіти.

«У зв’язку зі зниженням температури зовнішнього повітря та з метою збереження здоров’я дітей станом на 14:00 29.01.2014 року у 8 районах області (Близнюківському, Валківському, Зачепилівському, Ізюмському, Куп’янському, Сахновщинському, Чугуївському, Шевченківському) розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади тимчасово припинено навчально-виховний процес», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, з 30 січня заняття планується призупинити в загальноосвітніх навчальних закладах ще 6 районів (Богодухівському, Дворічанському, Зміївському, Кегичівському, Коломацькому, Краснокутському).

За відомостями ОДА, відновити навчання в усіх районах планується 3 лютого.

У Донецьку навчальний процес у загальноосвітніх школах призупинено на три дні - 30, 31 січня і 1 лютого.

У повідомленні говориться, що педагогічні працівники перебуватимуть у начальних установах. Для учнів, батьки яких не можуть залишити їх вдома, у школах організують дозвілля дітей в режимі груп продовженого дня. На період призупинення навчання скасовано в межах міста, районів і установ освіти всі масові заходи за участю дітей.

Пропущені навчальні дні будуть відпрацьовані за рахунок інтенсифікації навчального процесу, проведення індивідуальних і групових занять, говориться в повідомленні.

У Запоріжжі прогнозують зниження температури до 20 градусів морозу і з поривами вітру до 15-20 м/с. Тому у всіх 119 школах Запоріжжя, де навчається загалом 58,5 тис. школярів, на 30 і 31 січня призупиняється навчальний процес.

На цей самий період перериваються заняття спортивних шкіл Запоріжжя, центрів естетичного виховання та інших навчальних закладів для школярів.

Рішення про відновлення навчального процесу або продовження перерви у заняттях буде прийнято залежно від погодних умов.

При цьому, дошкільні заклади Запоріжжя, в тому числі навчально-виховні комплекси для дошкільнят, організовані у будівлях шкіл, роботу не перериватимуть.

Схожа погода і в Дніпропетровську - там на 30-31 січня призупинять навчально-виховний процес для учнів 1-4-х класів.

Вчителі у школах будуть працювати. «Якщо дитину ні з ким залишити вдома, її можна буде привести до школи, де з нею проведуть індивідуальну консультаційну роботу», - йдеться в повідомленні міськуправління .

Відповідно до розпорядження міського голови, школярі 5-11-х класів не підуть до школи у разі зниження температури повітря до мінус 24 градусів.

При цьому керівники навчальних закладів можуть самостійно приймати рішення про закриття окремих класів на карантин у зв'язку з досягненням епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ - хворіють 15-20% школярів від загальної кількості учнів у класі.