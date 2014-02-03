На Кіровоградщині під час пожежі на фермі загинуло 320 кіз

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області, 1 лютого в селі Покровка Новоархангельському району виникло загорання 300 кв. м господарчої будівлі на території приватного домоволодіння. Пожежею знищено 320 кіз. У гасінні брало участь дев'ять чоловік особового складу пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Врятовано поруч розташовану господарчу споруду.

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При цьому на сайті підприємства розміщено повідомлення з проханням допомогти. Господарі повідомляють, що окрім ферми згорів ще й будинок та цех. В Управлінні ДСНС в області такої інформації немає.