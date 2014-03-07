Дніпропетровщина залишається територією стабільності та порядку – ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «зараз рівень злочинності не перевищує середніх показників. В подальшому правоохоронні органи області будуть працювати над профілактикою та зниженням цих показників. Зокрема, робота буде спрямована на зниження рівня корупції».

За його словами, стабілізація ситуації спостерігається як в плані вуличної та тяжкої злочинності, так і в плані конфліктів під час публічних акцій.

«На цьому тижні відбулася низка публічних акцій, що пройшли без жодного факту зіткнення та вандалізму об’єктів комунальної власності. Влада регіону та правоохоронні органи в повному обсязі забезпечили конституційне право учасників пікетів, мітингів тощо», - повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА

За словами Олійника, наразі «в нормальному режимі працює служба безпеки та міліція». Вже проведено переатестацію працівників підрозділу, який було створено на базі колишнього спецпідрозділу «Беркут». Також з особистим складом активно працює психолог.

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Заступник губернатора Дніпропетровщини заявив, що обласна влада буде всіма законними методами боротися зі спробами дезінформації людей щодо ситуації в Україні та регіоні.

Олійник додав, що на Дніпропетровщині в посиленому режимі контролюється міграційна ситуація, завдяки чому на територію області не було допущено жодної великої групи провокаторів.