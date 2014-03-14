Коломойський забезпечив пальним військові частини Південного оперативного командування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови ОДА Борис Філатов.

За його словами, це дуже великі гроші, проте не назвав конкретну суму.

За словами Філатова, військові частини Південного оперативного командування забезпечені пальним на 50%, а розквартировані в Дніпропетровській та Херсонській областях - на 100%.

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Філатов також повідомив, що військові частини Південного оперативного командування, «забезпечені всім необхідним - від мила й тушкованого м'яса до біноклів - на кошти дніпропетровських бізнесменів».

Як повідомив на прес-конференції комендант штабу національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза, у військові частини також планується поставити 10 тисяч бронежилетів 4-го класу захисту виробництва Німеччини. 5 тисяч бронежилетів для українських військових мають прийти до 16 березня.