ОДА буде рекомендувати Дніпропетровську скоротити кількість районів з 12 до 6-8

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан.

За його словами, у Дніпропетровську 12 районів, які часто дублюють функції міськвиконкому.

Замість 12 районів, область рекомендуватиме місту укрупнити адміністративний устрій до 6-8 районів.

На думку Корбана, для цього є всі необхідні передумови, у тому числі і законодавча база.

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Зокрема, це дозволить заощадити близько 60-80 млн грн бюджетних коштів, які зараз йдуть на зарплату чиновників, які дублюють один одного.

Корбан повідомив, що ОДА має намір узяти під контроль роботу чиновників Дніпропетровського міськвиконкому.

Також, Корбан заявив, що у Дніпропетровську «колосальна» кількість комунальних підприємств, на потреби яких виділяється близько 160 млн грн бюджетних коштів і при цьому спостерігається повна відсутність порядку.

Водночас, за даними Корбана, Кривий Ріг витрачає на потреби комунальних підприємств 1,2 млн грн і утримує їх у порядку, Нікополь — 0,2 млн грн, Павлоград — 0,8 млн грн.