Виведених із Криму військових планують забезпечити житлом протягом двох років

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін повідомив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

"Впродовж двох років ми плануємо їм виділити службове житло", - сказав він.

Розмазнін уточнив, що проживання військових на орендованих квартирах повністю оплачуватиметься за рахунок держави.

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Він також додав, що всі сім'ї військовослужбовців, виведених з Криму на материкову частину України, будуть поставлені в чергу на отримання постійного житла.