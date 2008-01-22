Ющенко має низку питань до бюджету ”Нафтогазу”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує винести питання балансу газу та фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з міністром палива та енергетики Юрієм ПРОДАНОМ.

На переконання Президента, проект рішення Радбезу має бути запропонований робочою групою у складі міністрів фінансів, економіки, палива та енергетики, голови правління НАК «Нафтогаз України», представників Секретаріату Президента України та РНБО.

Загалом В.ЮЩЕНКО та Ю.ПРОДАН обговорили ситуацію в паливно-енергетичному комплексі, прогнозний баланс надходження та розподілу газу на 2008 рік, затверджений розпорядженням уряду від 9 січня 2008 року, фінансовий план НАК «Нафтогаз України».

У ході зустрічі Президент відзначив відсутність до цього часу єдиного стратегічного бачення розвитку ПЕК України, зокрема, його газового сектору. Донині, зауважив В.ЮЩЕНКО, не вжито необхідних заходів для нарощування видобутку газу. Він нагадав, що у 2007 році видобуток скоротився з 21 млрд. куб. метрів до 20,6 млрд., а у 2008 році передбачається видобути лише 20,3 млрд.

Енергетична стратегія на період до 2030 року не підкріплена відповідними програмними рішеннями і планами заходів на її виконання, констатував В.ЮЩЕНКО. Кабмін не контролює виконання цього документа, не встановлена відповідальність керівників відповідних органів виконавчої влади за її недотримання – саме тому галузевими міністерствами і відомствами ігнорується виконання показників, закладених у стратегії, переконаний Президент.

Крім того, глава держави звернув увагу міністра на невиконання з року в рік завдання щодо зменшення споживання природного газу за рахунок підвищення ефективності енергоспоживання.

Одним з основних питань до затвердженого урядом прогнозного балансу Президент назвав обсяги природного газу, передбачені по фондах держадміністрацій, які, власне, мають задовольняти потреби населення, бюджетних установ, організацій і підприємств комунальної теплоенергетики. Глава держави звернув увагу, що, порівняно з Прогнозним балансом на 2007 рік (розпорядження Кабміну від 17.10.2007), ці показники споживання газу по всіх позиціях «збільшені без пояснень».

Ю.ПРОДАН поінформував Президента про стан підготовки фінансового плану НАК «Нафтогаз України». Глава держави ще раз наголосив, що хоче бачити фінансовий план «Нафтогазу України» «чітким та збалансованим». Він відзначив, що вчора офіційно отримав показники бюджету компанії на 2008 рік, де «виникає ціла низка питань».

Наразі, зауважив Президент, Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» не запропонували комплексного рішення, що дозволило б Кабінету міністрів затвердити збалансований фінансовий план компанії.