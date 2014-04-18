Міносвіти: Підготовка до ЗНО йде за планом, жодних зривів не буде

Зовнішнє незалежне тестування йде за планом, жодних зривів не буде, запевнив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу в Донецьку 17 квітня.

«Підготовка до ЗНО йде за планом, жодних зривів не буде», - сказав міністр.

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При цьому він зазначив: «У нас виникли на певному етапі проблеми з проведенням ЗНО в Криму, тому що більш як 50% випускників кримських шкіл прийшли на пробне тестування, і серед них випускників севастопольських шкіл було більш як 75%. Але потім нам стало відомо, що в Криму неможливо провести тестування».

Квіт пояснив, що для вирішення цієї проблеми для випускників кримських шкіл будуть організовано три сесії.

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«Тобто, у них три можливості - здати в Херсонській області, другу можливість ми ще розглядаємо, як це буде, і третя можливість - можна буде здати ЗНО у тих університетах, куди вони поступатимуть. Все решта відбувається в штатному режимі», - сказав міністр.

Крім того, він сказав, що є деякі невеликі проблеми, але їх можна вирішити.