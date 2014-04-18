Міносвіти: Підготовка до ЗНО йде за планом, жодних зривів не буде
Зокрема для випускників кримських шкіл будуть організовані три сесії.
Зовнішнє незалежне тестування йде за планом, жодних зривів не буде, запевнив міністр освіти і науки Сергій Квіт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу в Донецьку 17 квітня.
«Підготовка до ЗНО йде за планом, жодних зривів не буде», - сказав міністр.
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При цьому він зазначив: «У нас виникли на певному етапі проблеми з проведенням ЗНО в Криму, тому що більш як 50% випускників кримських шкіл прийшли на пробне тестування, і серед них випускників севастопольських шкіл було більш як 75%. Але потім нам стало відомо, що в Криму неможливо провести тестування».
Квіт пояснив, що для вирішення цієї проблеми для випускників кримських шкіл будуть організовано три сесії.
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«Тобто, у них три можливості - здати в Херсонській області, другу можливість ми ще розглядаємо, як це буде, і третя можливість - можна буде здати ЗНО у тих університетах, куди вони поступатимуть. Все решта відбувається в штатному режимі», - сказав міністр.
Крім того, він сказав, що є деякі невеликі проблеми, але їх можна вирішити.