У Криму забили на смерть україномовного 16-річного хлопця

Хлопець навчався на зварювальника в закладі Чорноморського району Криму.

На Великдень хлопець пішов на дискотеку і додому більше не повернувся, передає телеканал Рівне 1.

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Як розповіла мати, загиблий йшов додому зі своїм другом. Дорогою їхали міліціонери, яких хлопці просили підвезти. Але вони відмовилися.

Мати припускає, що хлопця вбили міліціонери за українську мову.

"За те, що він українською почав з ними говорити, бо говорив він виключно українською, можливо, тому і почалася бійка", - розповіла мати.