У Криму почали бурити свердловину для видобутку води

Про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі повідомив самопроголошений прем'єр Республіки Крим Сергій Аксьонов, передає інформагентство "Е-Крим".

Зокрема, він зазначив, що в даний момент на території півострова йде пошук альтернативних джерел водопостачання. Але, за його словами, води з підземних джерел не вистачить для зрошення, тому на півострові спостерігається дефіцит поливної води.

"Зараз відбувається буріння свердловин, в тому числі і розвідки, там, де у нас були попередньо, за даними, ще при Радянському Союзі, водоносні горизонти, є підземні водойми, і справді такі дані є і попереднє буріння показує, що є можливість безпосередньо добувати воду з-під землі. При цьому обережно підходимо, відповідально, щоб не порушити екологічний баланс", - сказав Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН раніше, російський академік Володимир Кашин зазначив, що постачання прісної води на півострів з Кубані та Кавказу неможливі, оскільки, ці регіони самі страждають від дефіциту питної води.