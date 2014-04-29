Квітень в Україні закінчиться грозами, температура підніметься до +23°

Саме циклон зумовить у центральних, східних, південних областях та в Криму короткочасні дощі, місцями з грозами та поривчастим вітром. На решті території опадів не очікується, лише на Закарпатті можливі локальні зливи, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря залишиться високою і складе +14 +23 градуси. В окремих районах півночі Лівобережжя очікується +12 +14 градусів.

У західній частині буде переважати суха погода, лише на Закарпатті пройдуть окремі грозові дощі. Температура повітря вночі +5 +11, вдень +15 +20 градусів, місцями +21 +23 градуси.

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У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +4 +10, вдень +15 +22, у Сумській області +12 +16 градусів.

У центральних областях місцями пройдуть дощі, грози . Температура повітря вночі +5 +10, вдень +15 +22 градуси.

На сході очікуються дощі, грози. Температура повітря вночі +3 +10, вдень +15 +20, у Харківській області +12 +15 градусів.

На півдні місцями грозові дощі. Температура повітря вночі +7 +12, вдень +15 +23 градуси.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +8 +10, вдень 20-22 градуси тепла.

Вітер очікується в Україні північно-східний, 5-12 м/с.