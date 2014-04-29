Медикаменти з Майдану будуть передані українській армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав керівник медичної служби Ярослав Ковальчук.

За його словами, після Майдану залишилось більше половини медикаментів, які приносили громадяни.

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"Сьогодні було прийнято рішення передати ці медикаменти армії, а також Чорнобильській лікарні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, благодійні внески від українців армія витратить на форму для військових. За 22 мільйони буде придбано 10 тисяч захисних кевларових шоломів, на спальні мішки буде витрачено 8,5 мільйона гривень, 8,5 мільйона - флотська форма, 3,5 мільйона - маскувальні сітки, 2,2 мільйона - засоби зв'язку та комплектуючі до них, 2,1 мільйона - бавовняні простирадла, 1,8 мільйона - ковдри, 1,4 - матраци, 1,2 - топографічні карти, 400 тисяч гривень - наволочки і за 400 тисяч гривень будуть придбані подушки.