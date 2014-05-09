Україна почала відзначати кінець Другої світової війни 8 травня

Понад 100 свічок у пам’ять про загиблих у Другій світовій війні запалили у четвер біля монументу Слави в Києві. Таким чином представники Міністерства культури та Інституту національної пам’яті вшанували загиблих, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр культури Євген Нищук, який взяв участь у вшануванні, нагадав, що у тій війні загинуло близько 10 мільйонів. І що нині Україна вшановує всіх полеглих у боротьбі з нацизмом у складі різних формувань – Червоної армії, Української повстанської армії, армій країн-союзників Антигітлерівської коаліції.

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«Як відомо, капітуляція Німеччини була підписана саме 8 травня пізно ввечері. Формально саме у цей день завершилася війна у Європі. Таким чином цього року Україна розширює відзначення пам’яті про війну, яка ніколи знову не повинна повторитися. Початок заходів 8 травня також дозволить провести частину святкувань у єдності з іншими країнами Антигітлерівської коаліції. Не потрібно пафосу парадів. Краще знайти ветеранів, які ще живі, поспілкуватися з ними, або доглянути могилки солдатів. Чимало з них – занедбані», – зазначає Євген Нищук.

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У рамках вшанування загиблих у Другій світовій, у Парку Слави у Києві відбувся концерт, на якому лунала українська та європейська музика. Він завершився о 23.00, символізуючи перші хвилини миру в Європі 69 років тому.