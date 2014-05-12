Вибух будинку в Миколаєві: одна людина загинула, п'ятеро отримали травми

Про це повідомляє Преступности.НЕТ.

У повідомленні сказано, що в результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві за адресою вулиця Лазурна, 40 одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

Нагадаємо, що три верхніх поверхи в результаті вибуху в дев'ятиповерховому житловому будинку повністю зруйновано. Вибух стався в третьому під'їзді будинку, постраждали всі найближчі квартири. Уламками завалило вхід у під'їзд.