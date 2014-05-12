Вибух будинку в Миколаєві: одна людина загинула, п'ятеро отримали травми
15:11, 12 травня 2014Суспільство
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Попередньо причиною вибуху рятувальники називають витік побутового газу.
В результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві одна людина загинула
Про це повідомляє Преступности.НЕТ.
У повідомленні сказано, що в результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві за адресою вулиця Лазурна, 40 одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.
Нагадаємо, що три верхніх поверхи в результаті вибуху в дев'ятиповерховому житловому будинку повністю зруйновано. Вибух стався в третьому під'їзді будинку, постраждали всі найближчі квартири. Уламками завалило вхід у під'їзд.
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