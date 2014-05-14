На Рівненщині за смерть трьох пішоходів водія посадили на 10 років

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

Встановлено, що мешканець області в ніч на 16 червня 2013 року, керуючи автомобілем "Сітроен", в стані алкогольного сп’яніння поблизу села Шостаків Рівненського району допустив наїзд на пішоходів, які рухалися узбіччям дороги у попутному напрямку.

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Внаслідок ДТП 17-річна дівчина та двоє чоловіків (19-ти та 24-х років) від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще двоє дівчат потрапили до лікарні з травмами різних ступенів тяжкості, йдеться в повідомленні.

Рівненський районний суд призначив водію покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області цей вирок залишено без змін. Він набув законної сили, повідомили в прокуратурі.