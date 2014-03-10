Під Харковом «Жигулі» збили двох пішоходів і врізалися в стовп, 4 людини загинули

11:40, 10 березня 2014
Політика
0 0

Чотири людини загинули в ДТП під Харковом, ще троє постраждали, повідомляє у понеділок сайт обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Інцидент стався напередодні, однак повідомляється про нього тільки зараз.

«Водій автомобіля «ВАЗ-2108» не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, після чого врізався в бетонний відбійник. В результаті ДТП загинули двоє пішоходів і двоє пасажирів автомобіля», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Росії водій врізався в натовп біля кафе, п'ятеро людей загинули

Крім того, в результаті події постраждали водій і два пасажири. Обставини події встановлюються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter