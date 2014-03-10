Під Харковом «Жигулі» збили двох пішоходів і врізалися в стовп, 4 людини загинули
11:40, 10 березня 2014Політика
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Чотири людини загинули в ДТП під Харковом, ще троє постраждали, повідомляє у понеділок сайт обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Інцидент стався напередодні, однак повідомляється про нього тільки зараз.
«Водій автомобіля «ВАЗ-2108» не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, після чого врізався в бетонний відбійник. В результаті ДТП загинули двоє пішоходів і двоє пасажирів автомобіля», - йдеться в повідомленні.
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Крім того, в результаті події постраждали водій і два пасажири. Обставини події встановлюються.
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